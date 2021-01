Conte e’ in bllico, le manovre di palazzo Chigi per trovare una pattuglia di responsabili sono in alto mare, anche perché bisogna trattare con ogni singolo, non esistendo un gruppo. Ed ognuno vuole qualcosa. i colloqui sono in corso, Tabacci dell’Udc ha parlato con il premier, ma quasi a titolo , personale, vista anche l’inchiesta che h coinvolto il loro leader Cesa. Tabacci ha fatto comunque di sponda al premier, chiedendo un nuovo governo Conte oppure elezioni. 0ra perché mai Conte od elezioni? E’ quello che vuole fare credere lui, è stranamente e’ d’accordo una parte, piccola del Pd. Il M5S e’ praticamente fuori dai giochi, farebbe di tutto pur di non andare alle urne, probabilmente molto amare. Renzi è all’aspetto come un bravo cacciatore ed aspetta pronto anche al rientro, ma alle sue condizioni, e preferibilmente senza Conte. La vera decisione su cosa fare spetta ad un Pd indeciso, ma che ormai nonostante abbia meno voti in Parlamento dei grillini, e’ l’asse della coalizione, come lo sarà alle prossime elezioni. Perché sia così indeciso e’ un mistero. Ci sono varie anime al suo interno. C’è chi dice Conte od elezioni, chi sarebbe per provare a fare rientrare Renzi, che non aspetta di meglio, con un altro premier, chi vorrebbe allargare non solo a RenI e infine chi ritiene meglio provare con un governo istituzionale, di scopo. La conclusione e’ che il teorema di Conte “o me od elezioni” sia fortemente in dubbio.