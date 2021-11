Il colpo di scena è arrivato nel tardo pomeriggio, con un comunicato congiunto Usa-Cina.

La svolta si è concretizzata quando già si intrecciavano i commenti negativi sulla bozza del comunicato finale, commenti tutti improntati alla delusione per le aspettative non corrisposte e quindi per una Cop26, la conferenza dell’Onu sul clima in corso a Glasgow, avviata verso un fallimento, un flop.

La notizia dell’intesa Usa-Cina, i due paesi più degli altri sul banco degli accusati come inquinatori e nel mirino di Greta Thunberg, ha cambiato le carte in tavola. E le speranze di un reale cambiamento di atteggiamento nei confronti dell’emergenza clima da parte dei Grandi della terra si sono ravvivate. Le due superpotenze hanno raggiunto un’intesa e firmato un comunicato congiunto che testimonia la loro volontà di collaborare nell’affrontare “con maggiore ambizione” il cambiamento climatico.

L’inviato speciale di Pechino Xie Zenhua ha detto: “Vogliamo collaborare con gli Stati Uniti per affrontare una emergenza che mette a rischio la nostra stessa esistenza”. L’inviato di Biden John Kerry gli ha fatto eco: “Fra noi ci sono differenze, ma sul clima dobbiamo agire nella stessa direzione”. In due conferenze stampa separate Kerry e Xie Zenhua hanno annunciato un piano – i cui contenuti saranno resi noti domani – per ridurre le emissioni inquinanti entro questo decennio. La Cina, in particolare, ha annunciato un piano per ridurre le emissioni di metano.

Cina e Stati Uniti sono i paesi con le emissioni più alte al mondo di gas serra, i principali responsabili del cambiamento climatico. Xie Zhenhua, inviato dal presidente Xi alla COP26, ha detto che “in quanto maggiori potenze mondiali, Cina e Stati Uniti devono prendersi la loro responsabilità e dobbiamo lavorare insieme”. Ed ha aggiunto che tra i due paesi ci sono più punti in comune che divergenze.