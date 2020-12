Una nuova app rivoluzionaria del mega mall Changsha IFS in Cina, mostra come il 5G può trasformare l’esperienza di acquisto in uno shopping rilassante, più conveniente e giocoso

Con cinque anni di anticipo rispetto alle previsioni e nonostante la pandemia, la Cina diventerà la prima potenza economica al mondo già dal 2028 (secondo il Center for Economics and Business Research). L’utilizzo della tecnologia 5G in 3D proposta dal Gruppo The Wharf, che detiene il nuovo centro commerciale rivoluzionario di Changsha, è un assaggio di quello che sta per accadere nel mercato internazionale. Mentre da questa parte del mondo ancora non si vedono spiragli di luce e soluzioni reali per superare il gap economico di un’era post Covid che tarda ad iniziare. Che si tratti di aggiornare il guardaroba dal divano o di confrontare i prezzi in negozio, la tecnologia mobile ha trasformato il modo in cui i clienti di oggi fanno acquisti: l’85% dei consumatori cinesi ora interagisce con i marchi di abbigliamento sia online che offline. Con velocità di trasmissione dati più elevate, lag bassissimo e un’enorme capacità di rete che consentono a più utenti e più dispositivi di condividere più dati più velocemente, il 5G sta portando la rivoluzione negli acquisti del mondo reale. Con il lancio della tecnologia, con la Cina in prima linea, si apre un’intera gamma di esperienze di shopping personalizzate.

A Changsha, nella Cina centrale, una vivace città dove un tempo studiò Mao Zedong, uno dei più grandi centri commerciali della regione, Changsha IFS, è diventato il primo complesso commerciale abilitato al 5G nel paese. E sta utilizzando la nuova connettività con il lancio del primo navigatore per gli acquisti in realtà mista della Cina. Combinando 5G, realtà aumentata e strumenti di marketing interattivo, il nuovo navigatore iGO aiuta gli utenti a orientarsi tra i nove livelli del mega mall, ma non solo. I consumatori possono godere di un’esperienza di acquisto personalizzata, comprese le offerte, e impegnarsi in un gioco interattivo di caccia al tesoro.

Shopping rilassante

Che si tratti di Baidu – il principale motore di ricerca cinese – o Apple, gli strumenti di navigazione telefonici convenzionali possono essere difficili da utilizzare all’interno di ambienti interni complessi come i centri commerciali: la mappatura della posizione e l’orientamento della direzione sono spesso imprecisi e frustranti. Il sistema iGO si apre direttamente da WeChat, senza il fastidio di scaricare un’app standalone, e utilizza la fotocamera dello smartphone per acquisire la posizione e l’orientamento dell’utente. Una volta selezionato un punto vendita di destinazione, il navigatore interviene per guidare gli acquirenti passo dopo passo nel loro ambiente. “iGO combina la tecnologia 5G con la realtà aumentata”, afferma Idy Tsang, direttore marketing di Changsha IFS. “Ciò significa che gli acquirenti possono spostarsi facilmente, svolta dopo svolta e piano per piano, senza dover trovare la strada da soli, senza doversi orientare su una mappa nel mondo reale”. Ciò rende l’esperienza di shopping rilassante, un modo semplice per incontrarsi con gli amici anche nei periodi di vendita al dettaglio più affollati, come il Capodanno lunare. Gli acquirenti non perderanno nessuna promozione in negozio e offerte flash istantanee, facendo affidamento sulle icone pop-up all’interno del navigatore.

Su misura

La potenza del 5G consente a iGO di condividere i dati con il sistema centrale di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) del centro commerciale. Con l’autorizzazione degli utenti, l’app raccoglie informazioni sul comportamento degli acquirenti e le utilizza per creare consigli personalizzati e condividere offerte speciali mirate in modo che gli utenti possano scoprire nuove attrazioni. “Quando i consumatori utilizzano iGO per orientarsi nel centro commerciale, possono anche tenere traccia delle informazioni del negozio, conoscere nuovi prodotti che si adattano ai loro interessi e scoprire offerte a tempo limitato che funzionano per loro, il tutto in tempo reale sullo schermo del telefono”, spiega Tsang. “Ciò consente loro di utilizzare queste linee guida personalizzate per scegliere la loro prossima destinazione o attività e scoprire punti vendita che altrimenti non avrebbero preso in considerazione.” Il sistema si collega al club VIP del centro commerciale THE TOP per offrire privilegi di acquisto personalizzati. I coupon e le offerte speciali inviati direttamente al telefono all’interno di iGO forniscono sconti e risparmi, tutti basati sugli acquisti e sul numero di visitatori. “La personalizzazione è vantaggiosa per i nostri clienti e per la nostra attività”, afferma Tsang. “Gli acquirenti beneficiano di sconti, risparmi, offerte speciali e omaggi. I negozi godono di un aumento del traffico e delle vendite “.

Giochi

Oltre alla navigazione e alla personalizzazione, iGO utilizza il 5G per offrire agli acquirenti un’esperienza di vendita al dettaglio completamente nuova: un gioco unico di caccia al tesoro ambientato all’interno del centro commerciale. Al centro del gioco opzionale ci sono le pietre preziose, che appaiono virtualmente sullo schermo del telefono, sovrapposte all’ambiente reale. Quando gli utenti fanno clic sulle gemme, ottengono omaggi o buoni sconto. “I consumatori cinesi, sia millennial che Gen Z, adorano i giochi sui mobile”, afferma Tsang. “Quindi la ludicizzazione è un ottimo modo per i negozi di indirizzare il traffico e per gli acquirenti di scoprire nuovi prodotti e offerte divertenti, il che migliora l’esperienza di acquisto”. Con una superficie di 250.000 metri quadrati, o approssimativamente l’area di 35 campi da calcio, Changsha IFS contiene più di 400 punti vendita individuali, rendendo le planimetrie e persino le directory dei negozi una sfida per gli acquirenti occasionali del fine settimana o delle vacanze.

Soluzioni ‘spaziali’

I vantaggi del 5G consentono agli amanti del lusso di raggiungere i grandi marchi internazionali, alle ‘fashioniste’ di scoprire nuovi negozi preferiti e a tutti di godere di nuove offerte su misura, il tutto senza dover cercare mappe in negozio o cimentarsi con app di terze parti limitate. “Una delle sfide dei mega mall è che ci sono più negozi di quanti un visitatore proveniente da fuori città o dall’estero possa scoprire in un solo giorno di shopping”, fa notare Tsang. “iGO significa che sia gli acquirenti abituali di Changsha che i viaggiatori internazionali possono ottenere il massimo dall’esperienza di vendita al dettaglio e godere anche di ottimi sconti.” Changsha IFS è interamente di proprietà di The Wharf Group. Changsha IFS, che occupa un’area di circa 74.000 mq, si trova nel distretto commerciale di Wuyi, il CBD di Changsha, adiacente a Huangxing Road e Jiefang West Road. Il progetto offre oltre 1 milione di metri quadrati di componenti integrati, oltre al centro commerciale di livello mondiale, due torri per uffici e un hotel a cinque stelle. Il centro commerciale Changsha IFS offre una vasta gamma di marchi di moda internazionali, negozi di lifestyle, ristoranti fusion, luoghi di intrattenimento e altro ancora, dando energia alla città con un’esperienza unica di shopping, ristorazione e intrattenimento.