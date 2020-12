Residenza, viaggi e scambi tra il Regno Unito e il continente non saranno più gli stessi a partire dal 1 gennaio 2021. L’impatto più grande dell’uscita della Gran Bretagna dall’Europa sarà sulle spalle dei cittadini, come la soppressione del programma Erasmus

Grandi cambiamenti entreranno in vigore su entrambe le sponde del Canale della Manica nel nuovo anno, quando si faranno sentire tutti gli effetti della Brexit. Il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l’Unione Europea nel gennaio 2020, ma nel periodo di transizione post-Brexit ha mantenuto in vigore la maggior parte degli accordi esistenti. La maggior parte dei cambiamenti sarebbero dovuti avvenire indipendentemente dai negoziati commerciali per il post-Brexit. Invece alcuni di questi sono stati influenzati dall’accordo concluso tra Londra e Bruxelles la scorsa settimana.

Fine della libera circolazione

Le norme che cesseranno di essere applicate a partire da gennaio 2021 includono quelle sulla libertà di movimento. I cittadini dell’UE non avranno più il diritto di trasferirsi nel Regno Unito per lavorare e stabilirvisi, e viceversa. Il Regno Unito introdurrà una nuova politica di immigrazione a partire dal gennaio 2021, dopo aver approvato una nuova legislazione. Nell’ambito del sistema a punti pianificato per attirare lavoratori qualificati, i cittadini dell’UE non avranno più un trattamento preferenziale. Il documento politico governativo sull’immigrazione del febbraio 2020 affermava che uno degli obiettivi della Brexit era porre fine a “una dipendenza dalla manodopera europea a basso costo” e riprendere il controllo dei confini di Stato.

Diritti di residenza

I cittadini dell’UE già residenti nel Regno Unito entro la fine del 2020 – e i cittadini britannici che vivono nel continente – hanno il diritto di rimanere e mantenere i diritti esistenti, per salvaguardare l’occupazione e la sicurezza sociale. Ciò rientra nei termini vincolanti dell’accordo di divorzio sulla Brexit. Tuttavia, in futuro saranno necessari permessi di soggiorno. Ci sono state molte lamentele su come i nuovi accordi stanno funzionando nella pratica per i cittadini dell’UE nel Regno Unito, soprattutto data l’assenza di qualsiasi documento di residenza fisico fornito dal governo britannico. Tutte le informazioni disponibili e dettagliate aggiornate si possono trovare sui siti www.brithsineurope.org e the3million.org.uk.

Regole di viaggio

L’UE ha avvertito che per i visitatori del Regno Unito in Europa, è probabile che l’ingresso sarà meno semplice dal 2021. In un documento pubblicato dalla Commissione europea a luglio, ai britannici è stato detto che saranno “soggetti a controlli approfonditi” alle frontiere quando entreranno nei paesi dell’UE (a parte l’Irlanda) e nell’area Schengen, poiché saranno “trattati come cittadini di paesi terzi”. Come regola generale, i cittadini del Regno Unito non avranno bisogno di visti per soggiornare nei paesi dell’UE fino a 90 giorni, a condizione che non si mettano a lavorare. Il governo britannico consiglia ai viaggiatori del Regno Unito di assicurarsi che i loro passaporti abbiano una validità di almeno sei mesi e abbiano meno di 10 anni. La consapevolezza che i britannici potrebbero non essere più in grado di trascorrere un tempo illimitato nelle seconde case nel continente ha suscitato indignazione in alcuni ambienti della stampa britannica e sui social media. Ma queste sono le regole che da sempre si applicano ai cittadini extracomunitari. I turisti europei in Gran Bretagna invece potranno rimanere più a lungo, almeno fino a sei mesi senza visto. Non sarà consentito loro di lavorare o tentare di vivere nel Regno Unito tramite visite frequenti o successive. I passaporti dovranno essere validi per tutta la durata del soggiorno e ai visitatori possono essere richiesti dettagli sulle modalità di alloggio, sostegno finanziario e viaggi di ritorno. La carta d’identità sarà sufficiente per l’ingresso nel Regno Unito fino all’ottobre 2021, dopodiché sarà necessario il passaporto. I residenti dell’UE nel Regno Unito e alcune altre categorie di viaggiatori potranno entrare con una carta d’identità fino alla fine del 2025.

Dover-Calais

Per ora la maggiore preoccupazione riguarda una delle rotte cruciali, quella tra Dover e Calais. Gli operatori del settore hanno assicurato che il recente caos con migliaia di camion bloccati nel Kent sarà evitato quando entreranno in vigore le nuove regole commerciali. Cioè a partire dalla serata del 31 dicembre 2020. “Sono fiducioso che funzionerà bene il 1 gennaio”, ha detto John Keefe, direttore delle operazioni del tunnel sotto la Manica. Sembra subito smentito però da una società di logistica che avrebbe dichiarato di non poter inviare alcun camion fino al 10 gennaio a causa proprio dei timori sulla congestione stradale. Anche il governo ha detto di aspettarsi “qualche interruzione” a causa dei cambiamenti. Gli autotrasportatori britannici che trasportano merci verso l’UE e l’Irlanda del Nord avranno bisogno di nuovi documenti a partire dalle 23:00 GMT di stasera, quando inizieranno le nuove relazioni commerciali del Regno Unito con l’Europa. Il governo ha avvertito che quelli senza una corretta documentazione saranno fermati e le loro merci trattenute.

Assistenza sanitaria

Finora lo schema della tessera europea di assicurazione sanitaria (TEAM) dell’UE ha consentito ai cittadini del Regno Unito e dell’UE di accedere all’assistenza sanitaria fornita dallo stato durante i viaggi all’estero. Tuttavia, non garantisce cure gratuite, né equivale a un’assicurazione di viaggio. L’accordo post-Brexit apre comunque la strada ai visitatori del Regno Unito e dell’UE nei rispettivi territori per continuare a ricevere assistenza sanitaria in linea di principio, a determinate condizioni. Le linee guida del governo britannico sottolineano tuttavia che la maggior parte dei britannici che viaggiano nei paesi dell’UE dovrà stipulare un’assicurazione di viaggio con copertura medica, avvertendo che altrimenti potrebbero non ricevere cure gratuite. Sempre il governo britannico ha in programma di sostituire la tessera TEAM con una nuova tessera sanitaria globale (GHIC) del Regno Unito e promette maggiori dettagli nel nuovo anno. Dopo il 31 dicembre 2020, i britannici che visitano il continente potranno ancora utilizzare le loro carte TEAM nei paesi dell’UE fino alla loro scadenza, ma non saranno più valide per nuove visite in Svizzera o nei paesi SEE come Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Mentre i visitatori del Regno Unito nell’UE senza tessera TEAM o GHIC dovranno richiedere un certificato sostitutivo provvisorio (PRC). Ai cittadini dell’UE che visitano il Regno Unito, a meno che non abbiano uno status stabilito o pre-stabilito, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria privata poiché le cure del NHS (Servizio sanitario nazionale) non saranno più gratuite.

Guida e assicurazioni

Il consiglio del governo britannico al 19 dicembre afferma che gli automobilisti diretti nell’UE, in Svizzera, Islanda o Liechtenstein non avranno bisogno di portare un permesso di guida internazionale (IDP), contrariamente al consiglio precedente. I titolari di licenza del Regno Unito che vivono in un paese dell’UE dovranno cambiare il loro documento con un permesso nazionale del paese ospitante. La British Insurance Brokers ‘Association (BIBA) ha consigliato agli automobilisti del Regno Unito di prepararsi a portare con sé le carte verdi per dimostrare la copertura assicurativa quando visitano il continente – e l’Irlanda – dal 1 ° gennaio 2021. I visitatori dell’UE nel Regno Unito non avranno bisogno di un permesso britannico o internazionale per guidare veicoli, secondo le ultime direttive del governo britannico. Il quale consiglia agli automobilisti dell’UE che visitano il Regno Unito di “portare con sé una carta verde assicurativa o un’altra prova di assicurazione valida”. I residenti dell’UE in Gran Bretagna possono ancora guidare con la patente di guida dell’UE fino all’età di 70 anni o per almeno tre anni se sono diventati residenti e di età pari o superiore a 67 anni.

Animali domestici

I passaporti dell’UE per animali da compagnia non saranno più validi dopo la fine del periodo di transizione per gli animali che viaggiano dalla Gran Bretagna verso l’UE e l’Irlanda del Nord. Avranno bisogno di un certificato di salute (AHC),titolo già emesso e valido a partire dal 22 dicembre scorso. Gli animali domestici che viaggiano al contrario, dall’Irlanda del Nord nel Regno Unito o nell’UE potranno ancora viaggiare con i passaporti per animali da compagnia. Il governo del Regno Unito consiglia ai proprietari di animali domestici di contattare il proprio veterinario con almeno quattro mesi di anticipo per consentire vaccinazioni e altri requisiti. Il Regno Unito consentirà in ogni caso a cani e gatti di viaggiare senza quarantena, come l’UE ha concesso ad altri paesi non membri come la Svizzera.

Tariffe roaming

Il divieto dell’UE di tariffe aggiuntive di roaming mobile non sarà più garantito per i viaggiatori tra il Regno Unito e il continente, lasciando gli operatori britannici e dell’UE liberi di applicare tariffe aggiuntive. Il governo del Regno Unito consiglia agli utenti di contattare il proprio operatore, anche se ha promesso di garantire la legge dell’UE che impone un tetto massimo di 50 euro al mese per le bollette del roaming. Per gli utenti di telefoni dell’UE che visitano il Regno Unito, potrebbe dipendere dai loro operatori nazionali. Le principali reti britanniche hanno dichiarato di non avere attualmente in programma di modificare gli accordi esistenti e di non voler addebitare costi aggiuntivi. Tuttavia, si ritiene che ciò possa cambiare nel tempo e possa dipendere dalle tariffe applicate dai paesi che si intende visitare.

Programma Erasmus

Il Regno Unito uscirà dal programma studentesco europeo Erasmus alla fine di quest’anno. Il programma che ha aiutato tanti giovani del Regno Unito e dell’UE a studiare all’estero. Più di 17mila studenti britannici ne hanno beneficiato ogni anno. Erasmus ha permesso ai paesi membri di spendere più di 14,7 miliardi di euro in borse di studio per gli europei per studiare all’estero tra il 2014 e il 2020, di cui circa 1 miliardo di euro solo per gli studenti britannici. A marzo, le università britanniche hanno affermato che la perdita dell’accesso al programma Erasmus “farebbe un buco nelle prospettive economiche del Regno Unito”, stimandone un valore di circa 243 milioni di sterline (269 milioni di euro) all’anno. In arrivo tasse salate da pagare per i 143 mila studenti europei che ancora stanno studiano in Gran Bretagna avvalendosi del progetto di studio internazionale.

Professioni e questioni legali

Senza un accordo sulle relazioni future, aumenta il rischio che l’UE e il Regno Unito non si riconoscano reciprocamente le qualifiche professionali. L’Unione Europea garantisce che le qualifiche dei cittadini britannici nell’UE saranno determinate dalle politiche nazionali degli Stati membri, indipendentemente da dove sono state ottenute. Il governo britannico ha dichiarato invece che i cittadini dell’UE potrebbero dover ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche da un ‘regolatore’ britannico ad hoc. D’altra parte quelle professionalità che sono di uno standard equivalente alle qualifiche nazionali saranno accettate. Per quanto riguarda le faccende giudiziarie, senza dubbio, il Regno Unito uscirà da molti accordi di cooperazione giudiziaria dell’UE da gennaio 2021, complicando le controversie trans-frontaliere. Il governo inglese vorrebbe aderire alla Convenzione di Lugano, che contiene norme simili a quelle dell’UE e garantisce l’esecuzione trans-frontaliera nelle controversie civili e commerciali. Finora però l’UE non ha fornito il proprio consenso all’adesione del Regno Unito alla convenzione. Dunque attualmente le controversie tra i paesi UE e la Gran Bretagna possono fare affidamento sulla Convenzione dell’Aia, ma ciò si applica solo ai contratti che specificano una scelta di giurisdizione. Anche la normativa per i richiedenti asilo si è ingarbugliata per quanto riguarda i rimpatri. Il governo britannico chiede un nuovo accordo, mentre sono in vigore i trattati bilaterali già in corso con alcuni paesi UE. Finora la normativa di Dublino ha consentito agli stati europei di rimpatriare i richiedenti asilo nel paese di provenienza.