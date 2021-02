Trattativa fallita. In serata, dopo una giornata ad altissima tensione, si è consumata la rottura che al momento appare irreversibile tra Matteo Renzi e gli ex-alleati. Fallisce quindi la trattativa sul programma e sulla squadra di un eventuale Conte-ter e quindi l’esplorazione di Roberto Fico che alle 20,30 si è recato al Quirinale per riferire al capo dello stato di non aver potuto riscontare tra gli ex-alleati la comune volontà di riprovarci. A Mattarella ora guarda il mondo politico per sapere quale soluzione verrà da lui scelta per risolvere la crisi: un incarico a Conte dimissionario per riprovarci ancora? O un governo istituzionale o del Presidente, con Draghi sullo sfondo? Oppure, non escluso dal campo delle ipotesi, come chiede il centrodestra, lo scioglimento delle Camere e le elezioni. Come si è arrivati alla rinuncia di Fico che ha dovuto registrate la “non disponibilità” della ex-maggioranza a rimettersi insieme? La giornata si è sviluppata su un doppio binario in un crescendo di stop and go: quello, pubblico, del programma di governo da concordare tra i partiti della vecchia maggioranza e quello sottotraccia sulla squadra di governo, cioè sui nomi per i vari dicasteri, con quello di Conte in testa per un’altra esperienza a palazzo Chigi. Disaccordo su tutto. Ne fa fede un tweet di Matteo Renzi delle 20 che dice la sua sui contrasti insanabili registrati sui due tavoli: “Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex-maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato” ha scritto il leader di Italia Viva mettendo una pietra definitiva sulla trattativa alla quale era sto chiamato a lavorare Fico. “Una rottura inspiegabile” ha replicato a stretto giro e a brutto muso il Nazareno. “Renzi era a caccia di poltrone, oggi ne ha dato la conferma” ha tuonato Crimi (M5s).