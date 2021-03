Vicino a Ferrara, dopo dieci anni di studi e tentativi, e’ stata creata la ciliegia più grossa del mondo, grande quanto una piccola albicocca. Il peso record di 26,45 grammi contro i 30 dell’albicocca, e’ stato certificato ed inserito nel Guinness dei primati. Si tratta della varietà “Sweet Stephany” prodotta dal cesareto sperimentale dell’azienda di Salvi di Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Ancora troppo presto per dire quando la potremo assaggiare. Ma di sicuro diventerà un prelibatezza anche se il costo sarà abbastanza elevato per una produzione per ora limitata ad un piccolo territorio.