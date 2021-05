Giorgia Meloni ‘sorpassa’ Enrico Letta. Fratelli d’Italia diventa così il secondo partito, alle spalle della Lega, sempre prima ma in fase discendente.

E’ quanto emerge dalla ‘supermedia’ settimanale dei sondaggi Agi/Youtrend che tiene in considerazione le rilevazioni effettuate dagli istituti demoscopici italiani nelle ultime due settimanale. Secondo questa supermedia la Meloni guadagnerebbe infatti mezzo punto e si porterebbe così al 19 per cento (contro il 18,7% dei dem), a 2 punti e mezzo dalla Lega. Per la prima volta, dunque, i primi due partiti del Paese sono tutte e due forze di destra, ma con FdI in crescita da tempo e la Lega che al contrario proseguirebbe nel suo trend discendente e sarebbe ora al 21,5%. Sarebbero invece sostanzialmente stabili rispetto a due settimane fa tutte le altre forze, a partire da Movimento 5 Stelle (16,9%) e Forza Italia (7,4%). Sotto il 4% le rimanenti liste.

Unendo queste percentuali e guardando agli attuali schieramenti in Parlamento, emerge come le forze che sostengono il governo totalizzerebbero il 73,7% dei consensi, 5 punti in meno rispetto alla nascita dell’esecutivo. La componente più rilevante della maggioranza continuerebbe comunque a essere quella giallo-rossa col 37,3%, mentre il centrodestra di governo – quindi senza FdI – si fermerebbe al 29,6% e il polo centrista-liberale composto da Italia Viva, +Europa e Azione al 6,8%.