Matteo Salvini si e’ vaccinato ed in una foto ha anche mostrato che il suo Green pass, ma in un’intervista a Libero, afferma “Cambierò il Green pass”. Ha spiegato che le persone scese in piazza vanno ascoltate e che dal M5S arrivano provocazioni continue, da ultimo l’assunzione di Arcuri e della Fornero. Poi sulla magistratura, e’ evidente che gran parte sia legata alla sinistra. Tornando ai vaccini il leader della Lega ha completato il suo ragionamento: “Io mi sono vaccinato per libera scelta, ma non ritengo che tutti gli italiani debbano essere costretti a farlo”. Ancora: “Trasformare baristi, bagnìni e camerieri in poliziotti? Gli italiani sono persone di buon senso e rispettose, non meritano altri problemi”. Infine: “Le migliaia di persone che sono scese in piazza, molte delle quali vaccinate e informate, sono un fatto significativo, vanno ascoltate e capite”.