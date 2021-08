Giorgia Meloni sempre in testa tra le preferenze degli italiani secondo il sondaggio Swg per il Tg di Mentana su La7.

Ad un mese dal precedente sondaggio del 2 agosto – allora si parlava della riforma della giustizia – Fratelli d’Italia si conferma il primo partito potenziale, con oltre un quinto delle preferenze (20,6%). Alle sue spalle la Lega di Matteo Salvini (19,8%) che però si allontana: il gap tra le due forze del centrodestra (una al governo e l’altra all’opposizione) passa dallo 0,3% allo 0,8%.

Il Pd resta stabile (+0,1%, al 19,1%). In quest’ultima rilevazione un balzo in avanti – dopo l’investitura a leader dell’ex premier Giuseppe Conte – lo fa il Movimento 5 Stelle che passa dal 15,5% al 16,3%, otto decimali in più in meno di un mese. Per Swg Forza Italia è al 7% (+0,2%), Azione al 3,7% (-0,2%) e Sinistra Italiana stabile al 2,7%. Ma il ‘partito’ più consistente resta quello degli indecisi o dei senza opinione: il 42%.