“Draghi? Meglio a palazzo Chigi che al Quirinale”. Silvio Berlusconi torna a rioccupare la scena e dice la sua sull’argomento che da qui a gennaio 2022 sarà al centro delle discussioni e del confronto politico: l’elezione del capo dello stato ormai alle porte.

Il Cavaliere a Bruxelles per la riunione dl PPE prima del Consiglio europeo, rientra in Europa dove si sente più a suo agio e non appare per nulla turbato dalla tempesta dentro Forza Italia scatenata dalle parole della ministra Gelmini sul malcontento che serpeggerebbe all’interno del partito non solo sulla svolta ‘sovranista’ di Fi a suo giudizio certificata dal vertice di ieri a Villa Grande con Salvini e Meloni ma anche dal comportamento del ‘cerchio magico’ azzurro che, sempre secondo la Gelmini, nasconderebbe al Cavaliere la verità sull’umore dei forzisti. “Non è vero niente, non so cosa le sia preso a quella la'” ha tagliato corto Berlusconi (ma la Gelmini non è sola perchè tanto la Carfagna quanto Brunetta, quindi tutta la delegazione ministeriale azzurra, hanno sposato le sue denunce).

Un Cav dunque apparentemente non turbato ma anzi molto soddisfatto per l’assoluzione incassata al processo Ruby ter a Siena. Oggi il tribunale del capoluogo toscano dopo un’ora di camera di consiglio ha infatti assolto Berlusconi e il pianista di Arcore, Danilo Mariani, “perchè il fatto non sussiste” dalle accuse di corruzione in atti giudiziari. L’Ok di Salvini e Meloni sull’ipotesi Berlusconi al Colle nel caso il Cav stesso ritenesse di avere chance per la candidatura e le notizie positive da Siena consentono al presidente di Forza Italia di presentarsi ai giornalisti che lo aspettano a Bruxelles con un largo sorriso.

E di affrontare di petto il tema-Quirinale. “Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica. Mi domando se – ha aggiunto – il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro paese”. “Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po’ di acciacchi dovuti al Covid – ha risposto il Cav – e non ha per il momento idea al riguardo…”.