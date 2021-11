Giù le mani dalla Haka, non vogliamo che sia usata contro i vaccini anti Covid. La tribù Maori che detiene la proprietà intellettuale della famosa danza di guerra, usata dai rugbisty neozelandesi, diffida i No vax dall’usarla nelle manifestazioni, come avvenutola settimana scorsa in nuova Zelanda. Ed attenzioni perché i Maori non sono gente che scherza…