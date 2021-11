Non dimentichiamo il bene del Pianeta negli acquisti di questo Natale all’insegna del Super Green Pass. Da sfruttare anche gli sconti della settimana del Black Friday. Meglio un regalo in meno, ma eco-sostenibile. Ecco alcune proposte anche un po’ stravaganti

Arriva il Natale del Super Green Pass. “Il regalo ecologico piace di più!”, è lo slogan di Maison du Monde, l’azienda francese di arredamento, decorazione e complementi d’arredo. Maison du Monde, che ha punti vendita diffusi per il territorio italiano, presenta nel suo carnet di Natale una vasta scelta di oggetti eco sostenibili, per un fine anno più green. Come la candela Eloa, fatta di cera vegetale e vetro riciclato (euro 9,99) o la serie di 6 quadretti Messejana, beige e neri 15×19 cm (euro 25,99). Anche il plaid écru Valthorens in pelliccia ecologica è green, 180×240 cm (euro 79,99). Nella vasta gamma di Maison du Monde si trovano oggetti di tutti i prezzi e dimensioni. L’azienda francese è un marchio di spicco nell’arredamento d’interni ed esterni, per la casa di adulti e bambini, i suoi oggetti di design sono noti e apprezzati in tutto il mondo e promuovono l’eco-sostenibilità.

Ghiacciai

Sempre guardando il mondo con gli occhi del cambiamento su vaiawood.eu si possono acquistare diversi oggetti totalmente green, come i Vaia focus. Disegnato per la quotidianità Vaia focus è un oggetto che ingrandisce naturalmente lo schermo dello smartphone. Nasce dal legno rigenerato delle Dolomiti e funziona senza l’ausilio di alcun supporto digitale. Avvalendosi del supporto della lente Fresnel, una tecnologia totalmente analogica inventata 200 anni fa. Vaia focus ha la forma di un’onda in movimento fatta di legno chiaro, ispirata al legno di abete, l’albero di Natale per antonomasia. Ogni Vaia Focus venduto contribuirà a salvare un metro quadro di ghiacciaio alpino. Vaia è una società fondata da un gruppo di giovani determinati a realizzare un nuovo modello di business per andare ‘oltre’ l’idea di sviluppo sostenibile.

Api

Lo store di Ecofactory propone regali eco sostenibili e davvero economici. Come la palla di Natale Red, che decora l’albero, l’ufficio, la casa ma non solo: fiorisce anche! Basta staccare il dischetto in carta artigianale che la compone e sul retro si troveranno dei semini da interrare che faranno sbocciare fiori colorati. Il regalo di Natale si può arricchire con un biglietto di auguri Calming che propone 50 ore di suoni della natura da scaricare in relax. O Hellobee, la card per scaricare suoni della natura in digitale, un ebook sulle api e l’adozione di una parte dell’alveare Hellobee. Infinte la card Baobab, che ha incorporato il codice per piantare a distanza un baobab in Madagascar.