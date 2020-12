I libri sono il regalo più semplice e più impegnativo che si possa fare. Un libro è intimo ed è per sempre. Nell’era di Internet e con le librerie aperte anche sotto emergenza da Covid-19 possono diventare il regalo perfetto per queste feste da passare in casa

Un libro è per ogni occasione. E se queste festività ci terranno a casa come sembra ormai inevitabile, allora la lettura è proprio un passatempo intelligente per tutti. I libri poi impegnano la mente e poco il portafoglio. Sono un regalo da scegliere con cura, perché sia adatto alla persona alla quale lo si regala. Per questo motivo In20righe.it propone alcune letture interessanti tra i nuovi titoli del 2020. Su ‘Amazon libri’ si trovano già in prima linea testi per grandi e piccini. A partire dai pop-up sul Natale di Harry Potter a Hogwarts, oppure “I viaggi della vita”, cioè le 225 mete più emozionanti del mondo in versione illustrata. O ancora i libri sul Natale tra fiabe incantate e storie classiche. Ma anche gli intramontabili come “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde o il libro kit gioco di Spiderman. C’è poi Roahl Dahl con il suo “GGG” – il Grande Gigante Gentile – da cui anche l’omonimo film per bambini. Tra i grandi editori italiani Mondadori, Einaudi e Feltrinelli propongono una vasta scelta di novità nazionali e internazionali uscite nel 2020. Le librerie sono tutte aperte e lo rimarranno (sembra) durante le vacanze natalizie, ma i volumi si possono acquistare anche comodamente online.

Mondadori

Le ultime novità letterarie proposte dalla Mondadori, in acquisto anche online, partono con “L’appello” di Alessandro D’Avenia. A dieci anni da “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, Alessandro D’Avenia torna a raccontare la scuola come solo chi ci vive dentro può fare. Prezzo online 19 euro. Daria Bignardi scrive “Oggi faccio azzurro”, una storia a tratti comica e a tratti struggente, che mescola leggerezza e profondità, grazia e tenerezza, esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro rapporto con noi stessi (euro 17). Tra i classici non può mancare il thriller cupo di Stephen King con “L’uomo vestito di nero”, che è uno dei racconti più emblematico dell’autore americano. Qui è riproposto in un’edizione speciale, impreziosita dalle tavole di Ana Juan e accompagnato da “Il giovane signor Brown”, il racconto di Nathaniel Hawthorne preferito da King, che proprio a quel maestro della letteratura americana ha voluto rendere omaggio (euro 15,10). Il sito propone una trilogia di King aggiungendo “Se scorre il sangue” e “The outsider”, per gli appassionati del maestro del thriller al prezzo promozionale di euro 49,20. Tornando in Europa “Il fratello” di Jo Nesbo è il giallo di Natale 2020 dell’autore norvegese. Anche per Nesbo la Mondadori online propone una Trilogy con “L’uomo dello specchio” e “Cambiare l’acqua ai fiori” al prezzo speciale di euro 58,90. Per finire due libri che vanno bene per grandi e piccini. Il primo è “Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Elena Favilli. Il volume racchiude cento biografie di donne che hanno lasciato il loro paese d’origine per una moltitudine di ragioni diverse: chi per trovare nuove e migliori opportunità, chi per il bisogno di sfuggire a situazioni difficili (euro 18,05), età consigliata dagli 8 anni. Anche questo testo può essere accoppiato agli altri due volumi della stessa serie delle storie della buonanotte volume 1 e 2, al prezzo di euro 43,69. L’ultima novità Mondadori è “Le sfide di Apollo” di Riordan Rick. Apollo diviso tra il desiderio di tornare sull’Olimpo e la volontà di difendere chi ama, dovrà scegliere per cosa lottare, anche a costo di perdere per sempre la sua immortalità… Età di lettura: da 12 anni. Il prezzo per il volume unico è di euro 17,10. Ma fa parte della saga “La torre di Nerone”. Anche gli altri volumi della serie si possono acquistare online scontati.

Einaudi

Tra le novità in libreria della Giulio Einaudi Editore al primo posto c’è l’ultima grande intervista a John Lennon e Yoko Ono. Il volume “All we are saying” è a cura di David Sheff. Un excursus autobiografico dalla fine dei Beatles a Elvis Presley, dall’infanzia con la zia ai trip di Lsd, dal significato dei brani piú celebri alla storia d’amore con Yoko. La leggendaria intervista rilasciata pochi giorni prima di morire che lo stesso Lennon definí “la piú completa e profonda. Quella definitiva”. Secondo il The New York Times: “Una testimonianza intima, toccante e preziosissima”. Prezzo di copertina online euro 19. Al secondo posto Maurizio de Giovanni con “Fiori£, il giallo sottotitolato “per bastardi di Pizzofalcone”, euro 18,50. “Una scrittura di qualità, fluida e sicura, che si muove dentro una cornice solida ed elastica insieme”, rileva Severino Colombo sul Corriere della Sera. Einaudi propone anche l’ultimo saggio di Brian Green, il professore di fisica americano e finalista del premio Pulitzer 2020. “Fino alla fine del tempo” è un testo che studia mente, materia e ricerca di significato in un universo in evoluzione (euro 29). “Fino alla fine del tempo è enciclopedico per ambizione ed erudizione, spesso straziante, ricolmo di pensieri profondi e aneddoti divertenti… Una lettera d’amore all’effimero momento cosmico in cui tutto è possibile”, sostiene Dennis Overbye sul NYT. Infine, per la collana Stile Libero Big, la Casa editrice di Torino (Gruppo Mondadori) propone il romanzo di Simona Sparaco “Dimmi che non può finire’”, la storia di una donna, un uomo e un bambino che si riconoscono a vicenda. E riconoscendosi smettono di avere paura. “Simona Sparaco non ama le mezze misure, punta dritto al cuore, e lo centra”, afferma Pietro Cheli su Amica.

Feltrinelli

La casa editrice di Milano propone online libri, ebook e gift card (utile per chi non conosce i gusti letterari del destinatario del regalo o per gli adolescenti che notoriamente vogliono scegliere da sé) e punta sui Remainders in offerta al 50%. Dai racconti per bambini all’edizione illustrata del libro dei Pooh “I nostri anni senza fiato”. Tra i volumi Feltrinelli di Natale troviamo “Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi”, di Maurizio de Giovanni. Giallo ambientato a Natale 1931, a Napoli è l’anno del capolavoro teatrale “Natale in casa Cupiello”. Quando dietro l’immagine di ordine e felicità imposta dal regime fascista infieriscono invece povertà e disperazione. Prezzo di copertina euro 13,30. Della Slow Food Editore è uscito il volume “Slow wine 2020”, un testo itinerante per intenditori del nettare degli dei. Una guida completa all’acquisto di vini italiani e un compagno di viaggio attraverso le strade del vino racchiusi in un solo volume, alla sua decima edizione. Prezzo solo online di euro 22,80. Questo 2020 è anche l’anno di “Fratelli tutti. Lettera Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale”, di Papa Francesco, prezzo online euro 6,7. Un documento che rimarca, ancora una volta, l’attenzione del Pontefice verso ogni donna e uomo, nell’unione della fratellanza e dell’uguaglianza. Mentre nel mondo la pandemia da coronavirus sta ancora di più segnando la differenza tra il povero e il ricco.

(foto libreria feltrinelli da tripadvisor, account facebook marco trentini)