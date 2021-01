All’indomani della giornata del disonore per Donald Trump, il Congresso degli Stati Uniti ha certificato l’elezione di Joe Biden a presidente e di Kamala Harris a vicepresidente. Un frastornato vicepresidente ancora in carica, Mike Pence, ha dichiarato che la Camera dei Rappresentanti e il Senato hanno confermato il risultato del Collegio elettorale. Il conteggio finale del voto dei grandi elettori assegna la vittoria a Biden per 306 contro 232. Proseguendo nel violento e sconsiderato costume antidemocratico innescato dal tycoon, Pence non ha rivolto alcuna parola di congratulazioni all’amministrazione entrante. Nel pomeriggio di mercoledì i lavori del Congresso erano stati interrotti dalla drammatica invasione del Campidoglio di Washington da parte di facinorosi pro Trump armati. L’ex presidente continua con faccia tosta il suo comportamento anti-istituzionale. Dopo essere stato espulso nelle ultime ore dai social, ha affidato a un suo portavoce il compito di assicurare “una transizione ordinata il 20 gennaio”.

Teppaglia

Ma accanto a questa affermazione ha fatto rilanciare con rinnovata arroganza tutto il suo disprezzo per le regole della democrazia: “Sono totalmente in disaccordo con l’esito delle elezioni e i fatti mi confermano”. È “la fine del più grande primo mandato nella storia presidenziale” ed “è solo l’inizio della nostra lotta per rendere l’America di nuovo grande!”. Il tycoon aveva cercato di inventarsi una trappola per ostacolare la certificazione della vittoria di Biden. Poi accertata la vacuità dei tentativi messi in atto da un gruppuscolo di parlamentari suoi adepti, ha lasciato scatenare la teppaglia suprematista, che ha preso d’assalto il Campidoglio cercando di imporre con una sorta di colpo di mano armato il riconoscimento del risultato del 3 novembre. Che l’incredibile assalto sia stato un episodio ben preparato è stato reso evidente dal monumentale fallimento del sistema di sicurezza. A differenza di tutte le precedenti manifestazioni contrarie a Trump sempre sottoposte a rigide misure di controllo da parte della polizia e della Guardia Nazionale, questa volta è stato evidente il mandato da parte dell’amministrazione Trump di lasciare mano libera ai vandali anti-democrazia.

Jane Fonda

I pochi effettivi della Capitol Police, la forza di sicurezza a protezione del normale funzionamento del Congresso, sono stati rapidamente sopraffatti dagli hooligan pro Trump. I rinforzi della polizia di Washington e della Guardia Nazionale del District of Columbia, ma anche di Virginia e Maryland, sono stati schierati soltanto dopo l’assalto e anche l’entrata in vigore del coprifuoco è stata quanto mai tardiva. Circa un anno fa l’attrice Jane Fonda è stata arrestata e ammanettata per tre volte in poche settimane a Washington, mentre con alcune decine di pacifici manifestanti protestava contro i cambiamenti climatici a distanza siderale da Capitol Hill. Ora, nonostante il prevedibile sabotaggio dei trumpiani, si prevede la necessità di un efficace apparato di sicurezza in occasione dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden il 20 gennaio prossimo.