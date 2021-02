Idee ‘green’ per un San Valentino che molti dovranno passare in casa almeno la sera, a causa del coprifuoco in tutta Italia. Ancora tanti timori per il presente, ma sempre con la speranza nel futuro

Dopo l’anno straordinariamente terribile che è stato il 2020, i cuori di questo particolare San Valentino, al quale chiediamo non solo amore ma anche tanta salute, potrebbero tingersi di verde. Il colore della speranza e della terra che rinasce. È proprio la rinascita che ci serve. Quella dell’umanità che si vuole liberare della pandemia dal coronavirus e quella del Pianeta che si sta sciogliendo. Le due cose sono intrecciate tra loro, il destino dell’umanità è legato al benessere del nostro pianeta Terra. Allora per San Valentino quest’anno regaliamo e regaliamoci un dono ‘green’. Alcuni esempi, rispettando anche il distanziamento sociale, li possiamo trovare online sui siti di Treedom e di Verde Vivendo. Sono idee facili e naturali che vanno trattate con cura e amore.

Un albero è per sempre

Ogni segno zodiacale ha il suo albero su Treedom basta scegliere il segno scrivere la dedica e perfezionare l’acquisto. “Con Treedom puoi regalare un albero che un contadino pianterà per te”. Seguendo tutto l’iter si finanziano i contadini che vogliono piantare alberi, sostenendo il loro lavoro nei primi anni, quando ancora gli alberi non sono produttivi. I contadini ricevono know-how e supporto tecnico da Treedom per la piantumazione e gestione degli alberi. Gli alberi vengono fotografati, geolocalizzati e monitorati da Treedom nel corso del tempo. Treedom finanzia direttamente piccoli progetti agroforestali, diffusi sul territorio. La filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali della piantumazione di nuovi alberi, garantendo nel tempo sovranità alimentare ed opportunità di reddito. I progetti di Treedom si sviluppano nelle comunità rurali del sud del mondo, ma anche in Italia.

I semi dell’amore

Anche il sito di Verde Vivendo propone prodotti green per San Valentino 2021. Ogni anno è sempre la solita storia: Cosa regalare per la festa degli innamorati? Su Verde Vivendo i regali sono adatti a tutte le coppie che amano immergersi nella natura. Come i prodotti che bisogna far germogliare, proprio come l’amore. Una simpatica idea è donare al proprio partner una matita piantabile. Non è una semplice matita, ma bensì una ‘pianta-matita’. Alla sua estremità ha una capsula contenente dei semi di diversa varietà. Una volta che la matita sarà troppo corta, basta piantarla per veder nascere dopo pochi giorni una simpatica piantina. Un’altra idea proposta da Verde Vivendo è la ‘eco cup’, ovvero una simpatica tazza in fibra di bambù che richiama la tazza di caffè americano. Il suo utilizzo è molto semplice: basta togliere l’etichetta, dare l’acqua all’occorrenza e posizionarla in un posto caldo e luminoso. Le piante sono disponibili in diverse opzioni: girasole, calendula, non ti scordar di me, fior di cioccolato, erba del grano. Infine il ‘kit yakumi’: sono le erbe tradizionali della terra del Sol Levante contenute in un contenitore di ceramica bianco e blu. Il kit include tutto ciò di cui hai bisogno per far germogliare le spezie giapponesi come : germogli di Shiso (basilico giapponese), Hawk Claw (peperoncino) e Mitsuba (prezzemolo giapponese).