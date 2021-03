L’ex presidente Donald Trump sta tornando sui social media. Questa volta con una sua piattaforma. Lo ha annunciato Fox News il portavoce, Jason Miller

Donald Trump torna sui social. E questa volta, per evitare ‘censure’, su una piattaforma tutta personale. Jason Miller, consigliere di lunga data e portavoce della campagna presidenziale nel 2020, ha detto a Howard Kurtz su “MediaBuzz” della Fox che la rentrée sarà “probabilmente tra due o tre mesi”. Il ritorno di Trump avverrà attraverso “la sua piattaforma”, che vuole attirare “decine di milioni” di nuovi utenti e che “ridefinirà completamente il gioco”. C’è curiosità per vedere che cosa si è inventato questa volta l’ex presidente tycoon. Secondo Miller già numerose aziende avrebbero contattato Donald Trump, mentre un team è al lavoro per costruire la sua personale piattaforma web.

Potere social

Indubbiamente il tycoon ha la capacità di portare sui suoi social media milioni e milioni di utenti e di follower personali. Tutti i suoi fan prevedibilmente vorranno adottare il nuovo strumento. Trump era stato permanentemente sospeso da Twitter e da altre piattaforme social, come Facebook. Una decisione adottata a seguito delle violenze del 6 gennaio scorso a Washington. Trump era stato accusato di aver incitato con i suoi ‘cinguettii’ gli assalitori di Capitol Hill. Molti tra i facinorosi erano suoi sostenitori. Nei tafferugli con la polizia morirono cinque persone. Dopo l’esclusione dai maggiori social, Trump – consigliato dal genero Jared Kushner – non era migrato su piattaforme marginali, come Parler e Gab, legate all’estremismo di destra negli Usa. Adesso la nuova mossa del tycoon contro tutti è arrivata.