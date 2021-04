Si riparte, una grande scommessa sia economica che sociale, che vede però ancor dati preoccupanti e non in regressione ma piuttosto in altelena della pandemia. Le regioni in base ai dati passeranno presto in giallo. Però il dato complessivo ad oggi è tutt’altro che incoraggiante, sono quasi 4 milioni gli italiani che hanno contratto il virus, quasi il 7% su 6o milioni della popolazione italiana. Dati che però dovrebbero tenere conto anche degli stranieri regolari o meno. Morti sempre ad oggi sono 116.366, pari a poco più del 3% di chi si e’ ammalato. Ovviamente l’attenzione del governo resta alta ma non si muore di solo Covid.