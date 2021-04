Viva la mamma… Per la festa che si celebra il 9 maggio prossimo, le idee regalo da acquistare comodamente su Internet

In arrivo la festa della mamma, che in Italia si celebra domenica 9 maggio. Già da giorni il web è terreno di caccia alla ricerca del regalo perfetto per le mamme nel giorno dell’anno a loro dedicato. I regali possono essere il tipico profumo o un gioiello, ma vanno personalizzati. Come le magliette con inciso il nome della mamma o una frase come “abbracciami”. Questa è l’idea della collezione ‘Mini me’ di Vicolo e Vicolo Girl. Il tutto corredato da un bel biglietto di auguri scritto e disegnato dal proprio figlio.

Regali solidali

Su Internet si trovano anche i regali solidali, come la shopper bag dell’UNICEF dedicata alla ‘best mum’ (la mamma migliore) dell’anno 2021. Anche Telethon festeggia la mamma con i regali il cui ricavato può aiutare i bambini affetti da malattie rare. Semplici bolle di sapone a 15 euro possono far nascere una magia, un gioco che per bambini con malattie genetiche mitocondriali può risultare un esercizio difficile. Con un flaconcino di bolle volanti si può contribuire a far avanzare la ricerca per trovare nuove terapie e permettere ai bambini di tornare a giocare come gli altri. La bottega solidale di Medici senza frontiere, invece, propone i regali fatti a mano, come la ciotola di cocco laccata turchese con margherita (12 euro), la scatola di metallo rosso con candela (12,50 euro), il cuore rosso di pietra saponaria (5 euro). Infine l’astuccio con crema mani e balsamo per le labbra (19 euro).

Moda e dintorni

Anche il mondo della moda è molto attivo. Visto che lo shopping è uno dei piccoli grandi ‘vizi’ delle mamme di tutto il mondo. Dal gioiello di lusso di Bulgari – ‘un modo speciale per dirle grazie’ – al sito collanaconnome.com che propone il “regalo perfetto per la festa della mamma”. Una collana con anello alla russa incrociato con incisi i nomi di mamma e figli, in argento 925 al prezzo scontato di 64,95 euro.

Anteprima

Su Amazon in vendita per Movoo Design la tazza della mamma supereroe, personalizzabile () al prezzo di 18,50 euro. Un prodotto made in Italy, realizzato in ceramica di alta qualità, disegnata e personalizzata, lavabile in lavatrice, un modo per regalare il sorriso alla mamma ogni mattina all’ora della colazione. Ottima per il cappuccino, per il tè e per le tisane. Il regalo più venduto su Amazon è la scritta in plexiglass di Babloo, una striscia con foto trasparenti, anche questa realizzata da una ditta italiana. Si può comporre da casa attraverso internet inviando le foto che si desiderano applicare sulla striscia. È possibile visionare il prodotto in anteprima sul sito prima di perfezionare l’acquisto, a partire da un costo di 17,90 euro.