José Mourinho è a Roma. È iniziata la grande avventura, il sogno in giallorosso dello Special One. I tifosi della Magica sono in delirio. Cori, applausi e fumogeni hanno accolto l’allenatore, che si è affacciato al terrazzo del centro Centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, mostrando una sciarpa giallorossa. Il presidente della Roma, Dan Friedkin, ai comandi di un aereo privato, e il figlio Rayan sono andati personalmente a prendere Mourinho in Portogallo.

👋 Il saluto di José Mourinho ai tifosi presenti a Trigoria 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/u8EbdEJGNq — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

Friedkin

Alla testa della AS Roma dall’agosto dello scorso anno, Friedkin posside un patrimonio stimato da Forbes in 4,1 miliardi di dollari. La story dell’arrivo di Mourinho nella Capitale potrebbe essere trasformata in un docufilm, realizzato dalla casa di produzione del Friedkin Group, la Imperative Entertainment.

LIVE: José Mourinho arrives in Rome! https://t.co/KPOJYOIusr — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2021

Scorsese

La casa produttrice, che ha sede a Santa Monica in California, oltre al documentario sullo sbarco dello Special One nella Città Eterna, ha in cantiere altre produzioni. “Triangle of Sadness”, seguito del film “The Square” del regista svedese Ruben Östlund, vincitore nel 2017 della Palma d’oro a Cannes. E poi “Killers Of The Flower Moon”, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio.