Il 9 e 10 ottobre può diventare un favoloso weekend in campagna per gli amanti del trekking e della natura. Tra le Crete senesi e la Val d’Orcia, un’occasione unica di relax e movimento nel cuore della Toscana per riprendersi dalle fatiche del rientro in città

Un weekend diverso dagli altri, nel verde della Toscana più incontaminata aspetta gli appassionati di trekking e non solo. Nel cuore delle Terre di Siena, con formula all inclusive, per gli appassionati escursionisti il fine settimana del 9 e 10 ottobre è imperdibile. A poche ore da Roma, da Firenze e davvero non lontano anche da Bologna e Milano. I paesaggi lunari delle Crete Senesi si alternano alle colline verdeggianti della Val d’Orcia. Prima che sopraggiunga il freddo e l’umido dell’autunno, il prossimo fine settimana di ottobre potrebbe essere quello buono per inoltrarsi nelle terre di Toscana. Con la formula di due giorni all inclusive di Tuscan Secret Experience e Rainbow Treks, al costo di 220 euro a persona.

A spasso

I trekking scandiranno le giornate dei visitatori che si concluderanno con emozioni che solo questo territorio può offrire: come il trekking alla Cappella della Madonna di Vitaleta (Val d’Orcia) e alle Biancane di Leonina (Crete Senesi). Per seguire con la visita alle Terme naturali di Bagni San Filippo ad accesso libero. Degustazione di vino e cena tipica abbinata. Pranzo al sacco presso la cappella della Madonna di Vitaleta. Pernottamento in un agriturismo immerso nelle Crete Senesi. Tutto incluso nella quota. Naturalmente per partecipare al weekend è necessario essere automuniti ed avere certificazione green pass in corso di validità. Una delle mete della prima giornata sarà un’escursione a piedi in quella parte della val d’Orcia dove è stato girato il film “ll Gladiatore’” con Russell Crowe. Proseguendo per il Podere Belvedere e la Casa del gladiatore fino alla Cappella della Madonna di Vitaleta. Sembrerà di camminare nell’affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. Nel pomeriggio escursione alle Terme Naturali di Bagni San Filippo. Location da favola immersa nel bosco dove si trovano le fantastiche Terme Naturali ad accesso libero.

Crete senesi

La domenica sarà dedicata alle Crete senesi dove dalle Biancane di Leonina si potrà raggiungere il Sito Transitorio e ammirare in lontananza lo splendido profilo della città di Siena. Questo trekking, famoso in tutto il mondo per la sua bellezza e semplicità, unisce ad ogni passo la storia con la natura e i paesaggi scavano davvero dentro l’anima. Seguirà pranzo al sacco con affaccio sulle Biancane delle Crete Senesi e visita libera all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore e una vista imperdibile sui Calanchi delle Crete Senesi. L’evento è organizzato in collaborazione con l’agenzia Tuscan Secret Experience. Il coordinamento e l’assistenza sono curati dalle guide della In Rainbows Treks. Info e prenotazioni info@inrainbowstreks.com e https://www.tuscansecretexperience.it/