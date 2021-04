Il museo delle cere Madame Tussauds ha annunciato una novità storica: per la prima volta un vicepresidente – la democratica Kamala Harris – sarà immortalato con una statua in cera, che verrà esposta nella sede di New York

Kamala Harris entrerà presto nella storia, quando diventerà il primo vicepresidente degli Stati Uniti ad avere una figura di cera. La statua sarà in mostra al museo Madame Tussauds a New York. L’attrazione di Times Square ha pubblicato mercoledì le foto del lavoro svolto sui busti del vicepresidente Kamala Harris e del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il tutto per ricordare il loro centesimo giorno in carica.

Sorriso

A proposito di Kamala ”volevamo concentrarci sul suo sorriso e sul calore dei suoi occhi”, ha detto alla CNN David Burks, lo scultore. “È quello scintillio negli occhi che è così difficile da catturare… Un calore genuino, che è davvero particolare riuscire a raffigurare su cera.” Kamala Harris è già entrata nella storia il 20 gennaio 2021 quando ha prestato giuramento come prima donna, prima persona di colore e primo vicepresidente asiatico-americano degli Stati Uniti.

Somiglianza

La teste di argilla di Biden e della Harris sono state create appositamente da un team di artisti con sede a Londra. Il loro lavoro principale è stato catturare tutti gli elementi e i dettagli dei due volti, attraverso lo studio di centinaia di immagini per ottenere una esatta somiglianza. Ci vorranno poi dai quattro ai sei mesi per completare i busti in cera. Dopodiché newyorkesi e turisti avranno l’opportunità di ammirare le due figure di cera. In un periodo normale lo scultore avrebbe incontrato i suoi due modelli, ma per via della pandemia il lavoro è stato svolto a distanza.

Tradizione

È tradizione che le sale espositive del Madame Tussauds di New York sulla 42esima strada, inaugurate nel 2000, espongano i modelli dei presidenti degli Stati Uniti, ma non dei vicepresidenti. Kamala Harris questa settimana ha raggiunto un altro obiettivo storico, quando si è seduta accanto alla presidente della Camera, Nancy Pelosi, lo scorso mercoledì. Le due donne sono state così le prime a guidare Camera e Senato durante il discorso del Presidente a una sessione congiunta del Congresso. Madame Tussauds spenderà circa 300 mila dollari per ogni modello, un impegno economico per far sembrare i busti il più possibile autentici.

Studio Ovale

In modo che gli ospiti abbiano la sensazione di potersi muovere intorno a loro come se fossero vivi. Madame Tussauds allestirà le statue entro la fine dell’anno in una mostra dedicata allo Studio Ovale, l’ufficio del Presidente nella West Wing della Casa Bianca. Quando il museo ha riaperto ad agosto con le restrizioni per il Covid-19, ad accogliere i visitatori la statua di cera dell’ex presidente, Donald Trump, con indosso una mascherina.