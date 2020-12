Il Gruppo SELEX cresce e diventa il secondo attore della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) in Italia, con una quota di mercato del 13.7%. Le origini della società risalgono al 1964 con lo storico marchio A&O. Le insegne più note che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C, cui si affiancano brand regionali spesso leader sul territorio. SELEX Gruppo Commerciale fa parte della Centrale d’acquisto ESD Italia, partner della centrale leader europea EMD. Dall’1 gennaio prossimo entrano a far parte del Gruppo altre cinque imprese del Consorzio SUN – Alfi, Cadoro, CediGros, Gruppo Gabrielli, Italbrix particolarmente radicate nel centro-nord. A ottobre era arrivato anche CDS, realtà che opera in Sicilia.

Sfide

Il numero delle imprese presenti nel Gruppo Selex sale così a 18. Il fatturato complessivo delle aziende del Consorzio SUN dovrebbe raggiungere i 3,9 miliardi al termine del 2020, rispetto ai 3,3 miliardi del precedente esercizio. Alessandro Revello, presidente di SELEX Gruppo Commerciale, sottolinea: “Ci rafforziamo in previsione delle sfide dei prossimi anni”. I nuovi ingressi rappresentano “la naturale evoluzione di un rapporto di collaborazione pluriennale tra imprenditori che condividono gli stessi valori, la stessa passione e le stesse esigenze. La storia di Selex dimostra che, quando c’è un progetto strategico e di lungo termine, gli imprenditori sono capaci di fare squadra e perseguire allo stesso tempo la creazione di valore per la propria azienda e per il Gruppo”.

Investimenti

Il Gruppo SELEX indica che il fatturato alla vendita stimato per il 2020 passa da 12,3 miliardi di euro a 16,2 miliardi (+31,7%). A gennaio la rete sarà costituita da 3.207 punti vendita in tutta Italia, con una presenza multicanale e multi-insegna e un organico di oltre 41 mila collaboratori. Il piano di sviluppo 2021 prevede investimenti per oltre 360 milioni, che riguarderanno il rinnovamento della rete: 207 punti vendita, fra 72 nuove aperture e 135 ristrutturazioni, con focus particolare sui supermercati e i superstore. Oltre all’attuale portafoglio brand, tra cui Selex, Vale e Il Gigante, ora SELEX Gruppo Commerciale gestirà Consilia del Consorzio SUN. Il fatturato alla vendita MDD (la Marca del Distributore, ovvero i prodotti commercializzati con marchio riferibile all’impresa distributiva) è stimato a fine 2020 in 1,4 miliardi di euro.