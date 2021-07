Il Covid arriva alle Olimpiadi di Tokyo. Gli organizzatori hanno reso noto un caso di positività nel Villaggio olimpico. A meno di una settimana dall’inizio dei Giochi, nella capitale del Giappone si registra un nuovo massimo giornaliero di contagi. Si segnalano 1.410 casi, il tratta del livello più alto dal 21 gennaio scorso e un trend in ascesa. Le Olimpiadi sono in programma dal 23 luglio all’8 agosto e si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse. L’agenzia ANSA riferisce che un funzionario del Comitato olimpico della Corea è risultato positivo al coronavirus. Si trova in quarantena in un hotel.

85%

Si tratta del primo caso riscontrato direttamente al Villaggio, ma sono una quindicina i contagi di persone in qualche modo collegate con i Giochi. Si tratterebbe di 7 lavoratori a contratto, di 6 dipendenti del Comitato organizzatore e di 2 rappresentanti dei media. Dei positivi, 8 sono arrivati a Tokyo dall’estero da meno di due settimane e 7 risiedono in Giappone. Non è chiaro se queste persone abbiano avuto accesso al Villaggio, composto da 21 palazzi capaci di ospitare fino a 18 mila posti letto. Il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO), Thomas Bach, ha garantito al premier nipponico, Yoshihide Suga, che l’85% degli atleti è immunizzato.

Prevenire

“Gli atleti che verranno in Giappone sono probabilmente molto preoccupati. Lo capisco”, ha detto la presidente del Comitato organizzatore giapponese, Seiko Hashimoto. “Stiamo facendo di tutto per prevenire eventuali focolai. Se dovessimo ritrovarci con un focolaio, ci assicureremo di avere un piano in atto per rispondere”. Giochi di Tokyo del 2020 sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia globale. Molto rigide le regole sanitarie: gli atleti verranno testati quotidianamente. Nell’opinione pubblica nipponica è diffusa una larga contrarietà allo svolgimento delle Olimpiadi. Una petizione contro l’evento ha raccolto più di 450.000 firme in questo mese.